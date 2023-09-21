21 сентября, 15:55Общество
Врач назвала допустимый процент жира в организме людей старше 60 лет
Фото: depositphotos/VitalikRadko
Для женщин старше 60 лет норма содержания жира в организме составляет до 30%, для мужчин – до 25%. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
"В среднем у женщин старше 60 лет должно быть примерно 20–30% жира, у мужчин его всегда меньше – 15–25%", – отметила эксперт.
Она также напомнила, что слишком большой процент жира в организме увеличивает риск развития серьезных заболеваний.
Узнать процент жира в своем теле можно с помощью специальных весов. Но такие данные не всегда бывают точными. Поэтому лучше обратиться к специалисту, который проведет расчеты, заключила Соломатина.
Ранее был назван предпочтительный индекс массы тела для возрастной категории граждан. Пожилым женщинам рекомендуется оставаться в границах 20–25, тогда как для мужчин допустимыми считаются значения 22–27. В случае когда индекс массы тела ниже нормы, это может сигнализировать о дистрофии.
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