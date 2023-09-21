Врач назвала допустимый процент жира в организме людей старше 60 лет

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Для женщин старше 60 лет норма содержания жира в организме составляет до 30%, для мужчин – до 25%. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"В среднем у женщин старше 60 лет должно быть примерно 20–30% жира, у мужчин его всегда меньше – 15–25%", – отметила эксперт.

Она также напомнила, что слишком большой процент жира в организме увеличивает риск развития серьезных заболеваний.





Елена Соломатина врач-диетолог Сердцу приходится перекачивать значительно большее количество крови, чтобы обеспечить всю массу тела. Начинает развиваться атеросклероз, сосуды не такие эластичные, в них есть холестериновые бляшки. Это приводит к гипертонии. Повышение давления грозит инсультами, инфарктами, отрывом тромба. Плюс чем больше жира, тем больше воспаления в организме.

Узнать процент жира в своем теле можно с помощью специальных весов. Но такие данные не всегда бывают точными. Поэтому лучше обратиться к специалисту, который проведет расчеты, заключила Соломатина.

Ранее был назван предпочтительный индекс массы тела для возрастной категории граждан. Пожилым женщинам рекомендуется оставаться в границах 20–25, тогда как для мужчин допустимыми считаются значения 22–27. В случае когда индекс массы тела ниже нормы, это может сигнализировать о дистрофии.

