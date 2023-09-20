Названы два лучших продукта для здоровья суставов после 60 лет

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Холодец из индейки и рыбный бульон помогут людям старше 60 лет укрепить суставы. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам пожилым людям следует обращать внимание на продукты с содержанием коллагена.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Самый мощный источник коллагена – это холодец из крыльев индейки. Он низкокалорийный и содержит меньше жира. В организме этот коллаген быстро распадается на аминокислоты, и из них синтезируется белок, являющийся основой соединительной ткани сустава.

Также большое количество коллагена можно получить из рыбного бульона. "Самый лучший рыбный коллаген есть в суповых наборах. Это кости, хрящи, плавники. Можно этот суп сделать густым, наваристым", – добавила Мухина.

Ранее россиян предупредили о рисках, которые для суставов несет привычка сидеть в позе нога на ногу. Отмечается, что это может привести к преждевременному их износу, а также к отслойке хрящевой ткани. Дело в том, что, когда человек сидя закидывает ногу на ногу, сустав одновременно сильно растягивается и передавливается.

