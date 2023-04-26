Ортопед предупредил об опасности позы нога на ногу для суставов

Фото: 123RF/schaeferbild

При сидении в позе нога на ногу сустав передавливается и сильно растягивается. Об этом "Газете.ру" сообщил травматолог-ортопед Анвар Гиниятов.

"Одновременно внутри сустава происходит перераспределение синовиальной жидкости: в одной части ее становится слишком мало, что приводит к сухости, в другой – слишком много, что может привести к повышению внутрисуставного давления", – сообщил специалист.

Постоянное сидение в подобной позе приводит к преждевременному износу суставов и отслойке хрящевой ткани, пояснил Гиниятов.

Помимо этого, эксперт рекомендовал не злоупотреблять ношением обуви на каблуке и с узкой колодкой. Она нарушает кроток, что приводит к меньшему поступлению питательных веществ в суставы.

Ранее детский ортопед, педиатр Светлана Коршунова сообщила, что детям можно носить валенки, только если это классический вариант галош. Другие варианты подобной обуви при ходьбе могут нанести вред здоровью ребенку. Оптимальной такая обувь будет для детей, которые гуляют на улице в коляске.

