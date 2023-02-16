Хирург призвал не колоть мышцы булавкой, чтобы снять судорогу

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Для снятия судорог в домашних условиях люди часто начинают колоть напряженные мышцы булавкой, однако такой народный способ может привести к инфекции. Об этом "Газете.ру" сообщил врач-хирург, травматолог-ортопед Максим Морозов.

Он отметил, что судороги появляются в тех мышцах, которые меньше задействованы в движении. Они уменьшаются в размерах, происходит нарушение обменных процессов, после чего возникают боль и спазм, объяснил специалист.

"Если речь идет о мышечном спазме или судороге как о самостоятельном проявлении – дело в резкой нагрузке на определенную группу мышц. Если же мы говорим о сопровождении судорогами заболеваний, то их может вызывать остеохондроз позвоночника, дорсопатия, протрузии и грыжи межпозвоночных дисков, корешковые синдромы, заболевания суставов", – указал эксперт.

Он посоветовал лечить основное заболевание и устранять провоцирующие факторы.

"Чтобы устранить мышечный спазм или судороги, надо в первую очередь исключить травмирующий фактор, например, убрать нагрузку на эту группу мышц, положить конечность в физиологическое правильно положение", – добавил Морозов.

Хирург также предостерег от прокалывания спазмированной мышцы иголками или булавками. Врач резюмировал, что это способно спровоцировать травматизацию кожи и занос инфекции.

Ранее фитнес-тренер Эдуард Шакула сообщил, что мышечные спазмы появляются от перенапряжения, чтобы их избежать, необходимо начинать тренировку с разминки. Специалист отметил, что судороги являются сигналом о том, что мышцы очень перенапряглись. А чтобы этого не происходило, необходимо постепенно увеличивать интенсивность тренировок.

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