Рентгенолог рассказал, как распознать перелом носа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Одним из первых симптомов при переломе носовой перегородки является кровотечение. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-рентгетолога Талдомской ЦРБ Алексея Рахманова.

"В первую очередь деформация носа, кровотечение, боль, естественно", – предупредил врач.

При переломе носа человек может испытывать трудности при дыхании из-за отека. Для облегчения симптомов врач рекомендовал приложить к поврежденной части лед или холодный предмет.

После этого Рахманов рекомендовал незамедлительно обратиться к врачу. Специалисты сделают рентген, что поможет определить степень перелома. Затем пациенту будет назначена консультация лора и лечение.

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