22 сентября, 12:05Общество
Названы три лучших ягоды для укрепления сосудов и снижения давления
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Арбуз, черноплодная рябина и брусника помогут снизить артериальное давление и укрепить стенки сосудов. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
"Арбуз обладает диуретическим действием, то есть выводит из организма лишнюю жидкость. Еще он положительно влияет на сосудистую стенку и расширяет сосуды. Среди ягод арбуз занимает первое место по содержанию магния. Иногда при повышенном давлении назначают капельницы с этим элементом", – отметила эксперт.
Еще одна ягода, которая отлично справляется с повышенным артериальным давлением, – это черноплодная рябина. "Она не только понижает давление, но и содержит огромное количество рутина, катехинов, кверцетина и антоцианов, которые прекрасно влияют на сосудистую стенку", – пояснила Мухина.
Для снижения давления ягоды следует употреблять в свежем виде. Также из черноплодной рябины и брусники можно приготовить отвары или морсы.
Ранее были названы напитки, которые способствуют снижению давления. Для его нормализации рекомендуется употреблять содержащие калий фруктовые и овощные соки. Например, этот элемент присутствует в апельсинах. Кроме того, для тех же целей подойдет сок из томатов, свеклы и тыквы.
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