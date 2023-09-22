Названы три лучших ягоды для укрепления сосудов и снижения давления

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Арбуз, черноплодная рябина и брусника помогут снизить артериальное давление и укрепить стенки сосудов. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

"Арбуз обладает диуретическим действием, то есть выводит из организма лишнюю жидкость. Еще он положительно влияет на сосудистую стенку и расширяет сосуды. Среди ягод арбуз занимает первое место по содержанию магния. Иногда при повышенном давлении назначают капельницы с этим элементом", – отметила эксперт.







Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Брусника также обладает мочегонным эффектом. Она выводит жидкость, уменьшает объем циркулирующей крови, за счет чего уходит отечность и понижается давление. Благодаря большому содержанию витамина C брусника укрепляет стенки сосудов.

Еще одна ягода, которая отлично справляется с повышенным артериальным давлением, – это черноплодная рябина. "Она не только понижает давление, но и содержит огромное количество рутина, катехинов, кверцетина и антоцианов, которые прекрасно влияют на сосудистую стенку", – пояснила Мухина.

Для снижения давления ягоды следует употреблять в свежем виде. Также из черноплодной рябины и брусники можно приготовить отвары или морсы.

Ранее были названы напитки, которые способствуют снижению давления. Для его нормализации рекомендуется употреблять содержащие калий фруктовые и овощные соки. Например, этот элемент присутствует в апельсинах. Кроме того, для тех же целей подойдет сок из томатов, свеклы и тыквы.

