Врач назвала ягоду, которая является природным антибиотиком

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Земляника считается природным антибиотиком, поэтому будет полезна при простуде. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

"Земляника – прекрасный сезонный продукт, который содержит в своем составе витамин C. Ягода считается антибиотиком природного происхождения и часто используется при простуде", – отметила эксперт.

Также в землянике содержится магний и витамины группы B. "Магний участвует в более чем 300 биохимических реакциях, он также поддерживает работу нервной системы. Витамины группы B нужны для системы кроветворения, проведения нервных импульсов, работы сердечно-сосудистой системы, состояния кожи, волос и ногтей", – перечисляет диетолог.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Так как земляника – это сезонный продукт, лучше всего употреблять ее в свежем виде. Но также ягоду можно замораживать. Шоковая заморозка поможет сохранить всю ценность этого продукта и позволит употреблять землянику в межсезонье, в том числе и в лечебных целях.

Вместе с тем стоит учитывать, что землянику можно есть не всем. "В землянике есть маленькие зернышки, которые будут усугублять проблему при заболеваниях кишечника. Также ягоду не стоит употреблять тем, у кого есть аллергия на нее", – заключила врач.

Ранее в комитете лесного хозяйства Московской области сообщили о старте земляничного сезона. Отмечается, что он начался прежде положенного срока. Как правило, поспевание этой ягоды приходится на конец июня – начало июля. Но на фоне устойчивой теплой погоды в 2023 году созревание земляники началось на две недели раньше.

