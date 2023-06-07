Диетолог рассказала о пользе кожуры молодых кабачков для здоровья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В кожуре молодых кабачков содержится большое количество витаминов и полезных элементов. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на диетолога Елену Соломатину.

Специалист пояснила, что употреблять кабачки в сыром виде вместе с кожурой можно, если овощ выращивался в экологически чистых условиях.

"Если туда добавили много нитратов, тогда кожура накаливает много нитратов, в этом случае лучше срезать", – посоветовала Соломатина.

У молодых кабачков, пояснила эксперт, кожура мягкая и съедобная, в то время как оболочка созревшего овоща часто бывает не пригодна для употребления. "Взрослые" кабачки Соломатина рекомендовала употреблять в готовом виде.

До этого диетолог Маргарита Королева рекомендовала употреблять для очистки кишечника салат из сырой свеклы, моркови и белокочанной капусты. Овощи богаты клетчаткой, которая, попадая в кишечник, очищает его стенки подобно губке. Помимо этого, пищевыми волокнами богаты репа, редька, редис и разнообразная зелень.



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