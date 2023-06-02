Нутрициолог рассказала, при каких заболеваниях полезна черешня

При выборе черешни важно, чтобы ее плоды имели равномерный насыщенный цвет, а "ножка" была зеленой и гибкой, рассказали в Роскачестве. Разбираемся вместе с экспертом, на что обратить внимание при покупке и в чем польза черешни для организма.



Без сухого "хвостика"

Цвет черешни не говорит о спелости: она может быть бордовой, розовой или желтой – все зависит от сорта, отметили в Роскачестве. Насторожить должен именно неравномерный окрас: он "может свидетельствовать о не самом высоком качестве ягод". "Возможно, при сборке срывали и вызревшие, и недозревшие", – рассказали в ведомстве.

Также важно обращать внимание на "хвостик" черешни. Если он сухой и бурый, то это говорит о том, что плоды долго хранились и утратили сочность.





Роскачество Состояние ягод – тоже важный признак. Ягоды не должны быть засохшими и завалявшимися, а также лопнувшими; повреждения, помятые и побитые бока у свежей черешни отсутствуют.

В ведомстве напомнили, что продукт необходимо хранить в холодильнике, а перед употреблением тщательно промывать.



Кладезь витаминов

Фото: портал мэра и правительства/Москвы Максим Мишин

Черешня особенно полезна людям с высоким артериальным давлением и уровнем холестерина, но не стоит употреблять более 300 граммов в день. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог Жанна Тиханычева.

"Это низкокалорийный продукт, поэтому не нужно переживать за лишний вес. Черешня содержит много калия, а потому полезна при высоком артериальном давлении и уровне холестерина", – отметила она.





Жанна Тиханычева нутрициолог В плодах содержится много железа, которое стимулирует кроветворение, поэтому я бы рекомендовала употреблять ее людям, страдающим анемией. Помимо этого, в черешне много антиоксидантов и биофлавоноидов. Эти вещества снижают окислительный стресс и защищают клетки от свободных радикалов.

Более насыщенный цвет плодов говорит о том, что черешня накопила достаточно питательных веществ и фитонутриентов, поэтому желательно выбирать бордовую и красную. Однако людям с аллергией лучше всего приобретать черешню желтых сортов.

По словам нутрициолога, не стоит есть более 300 граммов продукта в день. "Также черешню нельзя употреблять людям с сахарным диабетом, заболеваниями ЖКТ (например, непроходимостью кишечника, панкреатитом в острой форме, повышенным газообразованием, гастритом с повышенной кислотностью) и индивидуальной непереносимостью продукта. Черешня – это углевод, который может усугубить ситуацию с желудком", – подчеркнула эксперт.

При ее выборе стоит обращать внимание не только на цвет и плодоножку, но и аромат, предупредила специалист. От черешни не должен исходить запах брожения – это явный признак, что она хранилась в неправильных условиях и испортилась, заключила Тиханычева.