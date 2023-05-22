Без токсинов и химии: нутрициолог рассказала, как выбрать клубнику

В Москве открылось более 100 торговых точек по продаже клубники, в ближайшем будущем количество площадок увеличится. Разбираемся, как выбрать клубнику без химикатов и в чем ее польза для организма.
Вкус юга
19 мая в столице открыли более 100 точек продаж клубники из Краснодарского края, Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Дагестана, Карачаево-Черкесии и других южных регионов. По мере созревания ягоды география будет расширяться. Свой урожай представят и фермеры из столичного региона.
По словам продавцов, цены на клубнику на таких площадках начинаются в среднем от 300 рублей за килограмм, стоимость зависит от сорта.
Как правило, все точки продаж расположены близко к домам, станциям метро и другим местам с большой проходимостью. Торговые павильоны можно узнать по красно-розовому цвету и деревянной отделке. В целом ожидается, что летом в Москве будет работать около 150 точек.
Омолаживающая ягода
Клубника стимулирует отмирание старых клеток и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, рассказала Москве 24 нутрициолог Жанна Тиханычева.
По словам специалиста, ягода содержит физетин, который помогает избавляться от состарившихся клеток. Кроме того, клубника богата фитостеролами – они снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Однако если есть аллергия, употребление клубники лучше ограничить, чтобы не усиливать неприятные симптомы. Также не следует есть ягоду при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в периоде обострения, подчеркнула нутрициолог. "При условии, что человек полностью здоров, суточная норма – 500 граммов, это максимум", – отметила эксперт.
При выборе клубники стоит обращать внимание на ее внешний вид: глянцевые и слишком крупные ягоды идеальной формы должны насторожить. Это может значить, что их вырастили при помощи химикатов, обратила внимание Тиханычева.
Также не стоит приобретать продукт вдоль дорог и трасс, в переходах и других местах несанкционированной торговли. "Во-первых, вы не знаете, где и кем она была выращена, чем ее удобряли. Во-вторых, если торговая точка находится около оживленной дороги или трассы, ягоды пропитываются токсинами, диоксинами из выхлопных газов. Если съесть много такой клубники за раз, это чревато отравлением", – предупредила специалист.
При регулярном употреблении продуктов из таких точек есть риск получить дозу тяжелых металлов. Может произойти накопительный эффект, что приведет к отравлению этими веществами. В таком случае придется заниматься детоксикацией печени и всего организма в целом, указала Тиханычева.
Лучше всего приобретать клубнику в крытых павильонах и в официальных точках продаж, заключила нутрициолог.
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