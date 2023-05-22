Без токсинов и химии: нутрициолог рассказала, как выбрать клубнику

В Москве открылось более 100 торговых точек по продаже клубники, в ближайшем будущем количество площадок увеличится. Разбираемся, как выбрать клубнику без химикатов и в чем ее польза для организма.



Вкус юга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

19 мая в столице открыли более 100 точек продаж клубники из Краснодарского края, Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Дагестана, Карачаево-Черкесии и других южных регионов. По мере созревания ягоды география будет расширяться. Свой урожай представят и фермеры из столичного региона.

По словам продавцов, цены на клубнику на таких площадках начинаются в среднем от 300 рублей за килограмм, стоимость зависит от сорта.

Как правило, все точки продаж расположены близко к домам, станциям метро и другим местам с большой проходимостью. Торговые павильоны можно узнать по красно-розовому цвету и деревянной отделке. В целом ожидается, что летом в Москве будет работать около 150 точек.



Омолаживающая ягода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Клубника стимулирует отмирание старых клеток и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, рассказала Москве 24 нутрициолог Жанна Тиханычева.

По словам специалиста, ягода содержит физетин, который помогает избавляться от состарившихся клеток. Кроме того, клубника богата фитостеролами – они снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.





Жанна Тиханычева нутрициолог В клубнике есть эллаговая кислота, защищающая от фотостарения, что особенно актуально в летний сезон. Она также обладает антиоксидантными и антиканцерогенными свойствами, стимулирует отмирание старых клеток, защищает митохондрии от окислительного стресса, снижает воспаление в головном мозге.

Однако если есть аллергия, употребление клубники лучше ограничить, чтобы не усиливать неприятные симптомы. Также не следует есть ягоду при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в периоде обострения, подчеркнула нутрициолог. "При условии, что человек полностью здоров, суточная норма – 500 граммов, это максимум", – отметила эксперт.

При выборе клубники стоит обращать внимание на ее внешний вид: глянцевые и слишком крупные ягоды идеальной формы должны насторожить. Это может значить, что их вырастили при помощи химикатов, обратила внимание Тиханычева.





Жанна Тиханычева нутрициолог Выбирайте маленькие ягоды, которые не так лоснятся. Кроме того, не покупайте недозрелую клубнику, в ней еще нет всех полезных элементов. Цвет ягод должен быть насыщенным, бордовым.

Также не стоит приобретать продукт вдоль дорог и трасс, в переходах и других местах несанкционированной торговли. "Во-первых, вы не знаете, где и кем она была выращена, чем ее удобряли. Во-вторых, если торговая точка находится около оживленной дороги или трассы, ягоды пропитываются токсинами, диоксинами из выхлопных газов. Если съесть много такой клубники за раз, это чревато отравлением", – предупредила специалист.

При регулярном употреблении продуктов из таких точек есть риск получить дозу тяжелых металлов. Может произойти накопительный эффект, что приведет к отравлению этими веществами. В таком случае придется заниматься детоксикацией печени и всего организма в целом, указала Тиханычева.

Лучше всего приобретать клубнику в крытых павильонах и в официальных точках продаж, заключила нутрициолог.

