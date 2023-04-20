Россельхознадзор опроверг массовое использование антибиотиков при выращивании ягод в РФ

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Россельхознадзор выступил с опровержением информации о массовом выявлении медицинских антибиотиков в клубнике. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление ведомства.

"В рамках начатого мониторинга выращиваемых в РФ и импортируемых плодовых, ягод и грибов на остаточное содержание антибиотиков Россельхознадзор выявил только один случай содержания тетрациклина в российской клубнике", – указали в ведомстве.

Россельхознадзор подчеркнул, что массового использования антибиотиков производителями фруктов, ягод и грибов зафиксировано не было.

В растениеводстве препараты применяются для лечения бактериальных заболеваний, например, при лечении бактериального ожога на плодовых деревьях, но объемы использования антибиотиков в таких случаях невелики, объяснили в ведомстве.

Отмечается, что в РФ для использования при выращивании плодовых, овощных и злаковых культур зарегистрированы только касугамицин (аминогликозид) и фитобактериомицин (смесь стрептотрициновых антибиотиков). Они не применяются для лечения людей или животных.

Подведомственное Россельхознадзору учреждение приступило к созданию методик по обнаружению медицинских препаратов в плодовоовощной продукции, указано в сообщении.

"Мы рассчитываем, что полученные результаты могут стать основой для совершенствования нормативной базы в этой сфере, а также научных работ по содействию развитию экологического земледелия", – говорится в сообщении службы.

Ранее замглавы Россельхознадзора Антон Кармазин заявлял, что специалисты ведомства обнаружили превышение антибиотика тетрациклина в российской клубнике в 20 раз.

Он добавил, что с начала 2023 года в ведомстве зафиксировали 1,7 тысяч случаев, когда в продукции, в том числе импортного производства, были превышены максимально допустимые показатели токсичных веществ.

