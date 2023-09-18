Врач рассказала, какие занятия способствуют укреплению сердца

Фото: depositphotos/alinatroeva

Занятия йогой и плаванием оказывают кардиоваскулярный эффект, способствуя улучшению здоровья человека. О том, какие еще занятия положительно влияют на сердце, в беседе с News.ru рассказала врач-кардиолог Асият Хачирова.

Специалист объяснила, что польза йоги кроется в том, что она улучшает гибкость, приводит к снижению артериального давления, а также уровня стресса. Плавание между тем увеличивает частоту сердцебиения, что укрепляет сердечную мышцу и улучшает кровообращение.

Хачирова также указала на пользу кардиотренировок, например бега, катания на велосипеде, скандинавской ходьбы и аэробики. Силовые же тренировки позволяют укрепить мышечный корсет, который тоже поддерживает работу сердца.

Полезными могут оказаться и интервальные тренировки. Дело в том, что чередование нагрузок разной интенсивности повышает выносливость сердечной мышцы, пояснила кардиолог.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, каким должно быть систолическое давление у пожилых. По его словам, у людей старше 60 лет оно не должно превышать отметку в 140, хотя в течение жизни для всех людей нормой считается показатель 120 на 80.



Москвичи могут без записи пройти медицинское обследование в парках