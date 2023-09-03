Врач назвал три симптома, предупреждающие о мгновенной смерти

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Хирург и онкоуролог Марк Гадзиян сообщил, что тревожное ощущение в груди может указывать на тромбообразование. Своевременно сделанный анализ крови способен спасти жизнь, рассказал он в своем телеграм-канале.

Врач отметил, то коронавирус также может привести к образованию тромба и мгновенной смерти. По словам специалиста, проблемы со стулом, утренний кашель и головные боли указывают на последствия коронавирусной инфекции, онкологию, аневризм аорты и недуги сердца.

В частности, Гадзиян рассказал о полезной привычке перед сном для профилактики инфаркта и инсульта. Он посоветовал выпивать один стакан воды.

"Как уролог я скажу следующее: те, кто всегда пьет много воды и у кого здоровое сердце, также намного реже страдают мочекаменной болезнью", – добавил хирург.

Ранее кардиолог Андрей Кондрахин объяснил, что кроверазжижающие препараты необходимы для предотвращения появления тромбов. По его словам, во время приема антикоагулянтов кровь человека становится более "текучей". Если человек откажется от приема, у него может возникнуть инфаркт или инсульт.

До этого были названы категории граждан, которым рекомендуется проверить холестерин в крови. В частности, контролировать этот показатель следует гипертоникам, а также перенесшим инфаркт или инсульт людям. Следить за холестерином стоит и тем, у кого в роду имеется история вышеперечисленных проблем со здоровьем.

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