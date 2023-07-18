Кардиолог объяснил, зачем нужны кроверазжижающие препараты

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Антикоагулянты – это вещества, которые разжижают кровь, они позволяют предотвратить появление тромбов. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на кардиолога Андрея Кондрахина.

Врач объяснил, что во время приема антикоагулянтов кровь человека становится более "текучей". Если человек откажется от приема, у него может возникнуть инфаркт или инсульт.

Эксперт добавил, что кроверазжижающие препараты обычно назначают при заболеваниях, которые связаны с сердечно-сосудистой системой, во время коронавируса, а также при травмах и признаках артериального или венозного тромбоза.

Ранее кардиолог Евгения Кулакова рассказала, что бледная и сухая кожа, ногти синеватого оттенка, а также белые или желтоватые подкожные образования вокруг глаз могут указывать на наличие проблем с сердцем. При этом медик подчеркнула, что нет таких внешних признаков, которые бы стопроцентно были связаны с кардиологическими заболеваниями.

До этого Кулакова заявила, что если у человека пульс более 90 ударов в минуту, то это говорит о тахикардии. Причиной ее появления среди прочего может стать недосыпание, нервное напряжение, обильный прием пищи или повышение температуры окружающей среды.

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