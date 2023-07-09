Кардиолог рассказала, как определить проблемы с сердцем по внешности

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Бледная и сухая кожа, ногти синеватого оттенка, а также белые или желтоватые подкожные образования вокруг глаз могут предупреждать о наличии проблем с сердцем. Об этом Москве 24 рассказала кардиолог, аритмолог, кандидат медицинских наук Евгения Кулакова.

Она подчеркнула, что нет таких внешних признаков, которые бы стопроцентно были связаны с кардиологическими заболеваниями. Однако иногда изменения во внешности помогают вовремя выявить опасное состояние и подобрать лечение еще до развития осложнений.

Например, из-за дефицита кислорода при проблемах с сердцем кожа может становиться бледной, а кончик носа, ушные раковины и ногти на руках и ногах приобретать синеватый оттенок, отметила врач.





Евгения Кулакова кардиолог, аритмолог, кандидат медицинских наук Сердечная недостаточность может проявляться отеками. Они будут симметричные, локализоваться на ногах и нарастать вверх: от кончиков пальцев и выше. При этом кожа над отеками будет холодная.

Сухость кожи и уменьшение количества волос на голенях у мужчин, особенно курящих, могут сигнализировать о серьезных проблемах с сосудами. А белые и желтоватые небольшие плотные образования под кожей вокруг глаз – о нарушении обмена холестерина. Такие образования также могут локализоваться под локтевыми, коленными или голеностопными суставами, уточнила кардиолог.

Также при существенном повышении холестерина по краю роговицы глаза может образоваться белое или сероватое кольцо – так называемая липоидная дуга, пояснила Кулакова.



Евгения Кулакова кардиолог, аритмолог, кандидат медицинских наук Из-за длительного дефицита кислорода при врожденных пороках сердца могут заметно увеличиться ногтевые фаланги пальцев – симптом "барабанных палочек". Ногти же приобретают круглую форму – симптом "часовых стекол".

Кардиолог отметила, что внешние признаки проблем с сердцем обычно сопровождают такие неспецифические симптомы кардиозаболеваний, как нехватка воздуха при подъеме по лестнице, беспричинная усталость и быстрая утомляемость, повышение артериального давления или учащенное сердцебиение.

При их появлении стоит обследоваться и как минимум сделать электрокардиограмму, общий анализ крови, липидограмму, проверить уровень глюкозы в крови, креатинина и печеночных ферментов, посоветовала кардиолог.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что о тяжелых заболеваниях легких может предупреждать изменение формы ногтей. Они становятся чрезмерно выпуклыми или ребристыми.