Нутрициолог назвала самый опасный овощ для пожилых людей

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Помидоры при частом употреблении могут навредить пожилым людям. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог Анастасия Дубицкая.

"В помидорах есть лектин, который может препятствовать усвоению питательных веществ и витаминов, в том числе нарушать стенку кишечника. То есть это вещество способно негативно влиять на пищеварительные процессы", – объяснила эксперт.

По ее словам, это особенно важно учитывать пожилым, поскольку с возрастом у человека и так ухудшается всасывание различных питательных веществ.





Анастасия Дубицкая нутрициолог Помидоры могут вызывать синдром раздраженного кишечника, Болезнь Крона (хроническое воспалительное заболевание ЖКТ. – Прим. ред.). Также колики, синдром хронической усталости, артриты. Но их не стоит совсем исключать из рациона, поскольку в помидорах есть полезные антиоксиданты, фолиевая кислота. Но следует контролировать дозировки. Например, есть помидоры раз в неделю, не чаще.

Также эксперт предостерегла от употребления помидоров зимой, поскольку они выращены в неестественных условиях. "В наших широтах зимой лучше есть сезонные овощи", – заключила Дубицкая.

Ранее было названо самое вредное мясо для возрастной категории граждан. Речь идет о жирной говядине, в частности Вагю. Дело в том, что в человеческом организме животные жиры перерабатываются в липопротеиды низкой плотности. Последние оседают на стенках сосудов, что является проблемой для пожилых, поскольку среди них достаточно многие страдают от атеросклероза.

