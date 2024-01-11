Гастроэнтеролог назвала продукты, помогающие облегчить изжогу

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Существуют продукты, которые способны облегчить изжогу. В период обострения можно принимать лекарства, однако "маскировать" проблему постоянно таким образом нельзя. Об этом рассказала врач-диетолог Анастасия Чижикова, пишет "Газета.ру".

По словам врача, в случае возникновения дискомфорта лучше всего обратиться за помощью к специалисту. Также Чижикова заметила, что с изжогой хорошо помогает справляться минеральная вода.

"Перед ее употреблением необходимо выпустить газ, чтобы дополнительно не раздражать слизистую оболочку пищевода. Слабощелочная вода помогает снизить агрессивное действие кислоты в желудке и убрать изжогу, а также восстановить водный баланс организма", – объяснила она.

Диетолог добавила, что кисель и каши, особенно овсяная, льняная и рисовая, могут уменьшить дискомфорт. Варить крупу следует на воде, уточнила врач. Употреблять каши и кисель при изжоге нужно небольшими порциями.

Чижикова посоветовала также включить в свой рацион бананы. По ее словам, они должны помочь снизить агрессивное воздействие соляной кислоты в желудке.

"Некоторые кисломолочные продукты, такие как ацидофилин, кефир и натуральный йогурт, могут помочь облегчить изжогу. Они содержат полезные бактерии", – рассказала диетолог.

Однако если изжога стала постоянным недугом, от кисломолочных продуктов лучше отказаться, предупредила Чижикова.



Для нормализации пищеварения врач рекомендовала употреблять нежирное мясо и рыбу, картофель, морковь и сельдерей. Что касается напитков, при изжоге лучше всего выбрать ромашковый чай, добавила врач.

"Спать лучше с приподнятым изголовьем кровати. Одежду выбирать свободную, которая не сдавливает живот. Также не стоит забывать про занятия физическими упражнениями. По возможности снизьте стресс", – резюмировала специалист.

Ранее врач-диетолог Уитни Линсенмейер посоветовала не злоупотреблять имбирем. По ее словам, сам по себе этот продукт полезен для организма. Однако, если не соблюдать меру, из-за активных соединений в имбире человек рискует получить раздражение полости рта и горла. Кроме того, экстракт этого растения способен вызывать вздутие, спазмы и желудочно-кишечные расстройства, предупредила эксперт.



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