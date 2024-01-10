Врач заявила об опасностях злоупотребления минеральной водой

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Избыток минеральной воды может привести к расстройствам пищеварения и сказаться на функции почек. Об этом "Газете.ру" заявила врач-эксперт Екатерина Демьяновская.

По ее словам, минеральная вода даже с лечебными свойствами – не лекарственное средство. Она оказывает лечебное действие в зависимости от состава и используется в бальнеотерапии – разновидности водолечения, указала эксперт. Чаще всего минеральную воду употребляют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), поскольку содержащиеся в ней минералы и микроэлементы могут восполнить в организме дефициты, продолжила Демьяновская.

Эксперт добавила, что, по некоторым неподтвержденным данным, минеральная вода считается полезной при ожирении, повышенном артериальном давлении, сахарном диабете и высоком холестерине.

Специалист предупредила, что минералку нужно пить дозированно, лучше – по назначению врача. Она также рассказала, что людям с заболеваниями почек и ЖКТ нужно быть осторожными при употреблении минеральной воды. По ее мнению, избыток некоторых минералов может сказаться на функции почек, при острой или хронической недостаточности эксперт советует воздержаться от употребления минералки или обсудить это с лечащим врачом.

Также она отметила, что сильногазированная минеральная вода может усилить симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, при которой кислое содержимое желудка попадает в пищевод, вызывая изжогу и отрыжку. Чтобы этого избежать, Демьяновская рекомендует предварительно выпустить газы из бутылки. Помимо этого, при обострении язвы минералку не назначают, уточнила врач. Людям с гипертонической болезнью медики тоже не советуют пить виды минералки с высоким содержанием натрия и хлора, потому что может повыситься давление, объяснила специалист.

Но, указала она, есть общие рекомендации по употреблению минералки: нужно выбирать продукт высокого качества и не пить самостоятельно лечебные виды. По ее словам, на этикетке обычно указан тип воды – столовая, лечебно-столовая или лечебная. Столовую, продолжила Демьяновская, можно пить без ограничений, но лучше сочетать ее с обычной питьевой водой. Лечебно-столовую и лечебную эксперт советует пить после консультации с врачом, который определит дозировку и способ употребления.

В заключение она рассказала об употреблении минералки после застолья. Эксперт утверждает, что вода не избавит от ощущения тяжести в животе, для восстановления здоровья врач советует следить за рационом и сбалансированно питаться. При похмелье, добавила Демьяновская, минералка поможет восстановить водно-электролитный баланс, однако такой же эффект достигается за счет употребления обычной воды, подытожила специалист.

Ранее психиатр-нарколог Николай Лукьянов дал советы по лечению похмелья. Он считает, что сладкий чай, щелочная минеральная вода и легкий завтрак могут улучшить самочувствие. Он также порекомендовал поспать, заявив, что после приема пищи и восстановления водно-электролитного баланса короткий сон избавит от оставшихся неприятных симптомов.

Эксперты рассказали, как выбрать минеральную воду