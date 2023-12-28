Врач рассказал, как облегчить симптомы похмелья 1 января

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Чтобы облегчить симптомы похмелья 1 января, стоит пить больше жидкости и завтракать. Об этом заявил психиатр-нарколог Николай Лукьянов, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

По его словам, сладкий чай и щелочная минеральная вода могут улучшить самочувствие. Но если есть тошнота и рвота, то врач советует пить жидкость небольшими глотками. Также он отметил важность завтрака. Лукьянов считает, что небольшое количество легкой и нежирной еды может облегчить состояние и убрать в животе дискомфорт.

Врач также порекомендовал поспать. По его мнению, после приема пищи и восстановления водно-электролитного баланса короткий сон избавит от оставшихся неприятных симптомов.

Кроме того, психиатр-нарколог не советует пить алкоголь два дня подряд. Он уверен, что спиртное только ухудшит состояние. Если близкие решили похмелиться, то это повод обратиться к специалисту, поскольку такое поведение говорит о наличии алкогольной зависимости, объяснил Лукьянов.

В заключение он сказал, что для снятия симптомов похмелья не стоит пить кофе и принимать большие дозы лекарств. Таблеток от похмелья не существует, резюмировал доктор.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что спиртное вредит здоровью, нарушая работу всего организма. От алкоголя страдает кожа, печень, нервная система и работа мозга. Если перестать пить спиртные напитки, то состояние организма улучшится, указала специалист.

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