Врач объяснил, как восстановиться после избыточного употребления алкоголя

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Избавиться от похмельного синдрома и восстановиться после избыточного употребления алкоголя помогут плотный завтрак, суп, сорбенты, детоксикация и состояние покоя. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на психиатра-нарколога Александра Поликарпова.

Врач отметил, что лечение похмелья огуречным рассолом и томатным соком не подтверждено наукой. Также он рассказал, что слабость во всем теле, тошнота, рвота, сильная головная боль, учащенное сердцебиение, потливость и другие симптомы похмелья свидетельствуют об отравлении организма этанолом.

"Интоксикация приводит к нарушению обменных процессов, расстройству нервной системы, поражению желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. Могут обостриться хронические заболевания. В некоторых случаях отравление алкоголем может быть опасно для жизни", – предупредил Поликарпов.

Врач заметил, что при сильном похмелье не стоит справляться с ним самостоятельно или бездействовать. По его словам, главное при таком состоянии – детоксикация, которая проводится при помощи препаратов, выводящих из организма алкоголь и продукты его распада. Специалист также может назначить препараты, которые восстанавливают работу внутренних органов, особенно мозга, витамины и седативные средства, подвел итог Поликарпов.

Ранее врач-гастроэнтеролог Светлана Ужевко заявила, что не стоит злоупотреблять минеральной водой с похмелья, так как это может быть чревато последствиями для людей с заболеваниями. В частности, употребление большого количества минералки может вызвать почечную или желчную колику, а также это может привести к нарушению водно-солевого обмена, отекам, образованию камней и песка в почках.

До этого нарколог-психиатр Алексей Казанцев сообщил о вреде занятий спортом с похмелья. По словам эксперта, после употребления спиртного организм достаточно истощен, в нем практически нет калия, магния, натрия, кальция, а сердце функционирует за счет калиево-натриевого насоса, что впоследствии может приводить к проблемам с сердцем.

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