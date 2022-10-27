Нарколог предупредил о вреде спорта с похмелья

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Нарколог-психиатр Алексей Казанцев предупредил о вреде занятий спортом с похмелья. Об этом сообщает Life.ru.

По словам эксперта, после употребления спиртного организм достаточно истощен, в нем практически нет калия, магния, натрия, кальция, а сердце функционирует за счет калиево-натриевого насоса, что впоследствии может приводить к проблемам с сердцем.

"У тех, кто злоупотребляет алкоголем, вообще довольно часто кардиомиопатия, кардиодистрофия и довольно часто внезапная остановка сердца на фоне нарушения ритма", – указал специалист.

Он уточнил, что после спиртного также наблюдается обезвоживание, а именно – происходит сгущение крови, и, когда человек начинает тренироваться, у него кровоток усиливается, а это может привести к внезапной остановке сердца.

Нарколог обратил внимание на то, что многие также с похмелья нередко идут в сауну или баню, однако это также может вызывать летальный исход в связи с перепадами температур.

Врач посоветовал после застолья заниматься легкой физической активностью. Так, например, прогуляться на свежем воздухе, при этом, подчеркнул эксперт, перед этим следует нормально выспаться. При отсутствии проблем с сердцем и сосудами будет полезен также контрастный душ.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Подмосковья Виталий Холдин предупредил о смертельной опасности употребления алкоголя перед сном. Он отмечал, что из-за алкоголя у человека происходит нарушение фаз сна, появляется головная боль и слабость. Кроме того, спиртное обладает мочегонным действием и заставляет просыпаться по несколько раз за ночь.



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