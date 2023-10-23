Профессор рассказал, чем может быть опасна вода из колодцев и скважин

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В колодцах и скважинах могут содержаться различные бактериальные, вирусные и паразитарные загрязнения. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал гигиенист, проректор по развитию регионального здравоохранения и медико-профилактическому направлению Северо-Западного государственного университета имени Мечникова Минздрава РФ, председатель общественного совета при Роспотребнадзоре, профессор Александр Мельцер.

По его словам, следует регулярно проверять воду в колодцах СНТ и личных скважинах на придомовых территориях. Также важно знать, на чьем балансе находятся колодцы: если на балансе СНТ, то ответственность за них несет СНТ. Садовые товарищества, которые ежегодно проверяют качество воды летом, поступают правильно, отметил он, добавив, что у жильцов должна быть актуальная информация о том, какую воду они пьют.

Также, по словам ученого, если у домовладельца есть собственный колодец или скважина, то ответственность за качество воды несет сам домовладелец. Проверять его следует раз в квартал, однако для физических лиц это является лишь рекомендацией, сказал он.

Кроме того, Мельцер предупредил, что ситуация с качеством воды в скважине может меняться. Например, если все соседи сделают такие же скважины и будут активно их использовать, то вода может испортиться за счет подсасывания окружающих грунтовых вод, отметил он.

"За счет роста так называемой депрессионной воронки скважины начинают взаимодействовать друг с другом", – пояснил профессор, подчеркнув, что ситуация с качеством воды в колодцах еще более нестабильная.

Помимо этого, ученый назвал возможные риски для здоровья при употреблении воды, которая не соответствует гигиеническим требованиям. Кроме бактериальных, вирусных и паразитарных загрязнений, там может быть холера, добавил профессор.

Он сказал, что заболевание до сих пор актуально для многих стран, где есть связанная с климатом неблагоприятная тенденция – теплая зима и жаркое дето. В России Роспотребнадзор ведет постоянный контроль на предмет микробиологического загрязнения водоисточников, подчеркнул эксперт.

Что касается химического загрязнения, то здесь, по словам Мельцера, нужно понимать, какие вещества содержатся в воде и какими вредными для здоровья человека эффектами они обладают.

Каждое вещество характеризуется тем или иным воздействием: оно может просто изменять органолептические свойства питьевой воды (внешний вид, запах и другие), а может обладать и отдаленными эффектами, например канцерогенным или мутагенным. Поэтому он рекомендовал узнать, что содержится в употребляемой воде и что нужно сделать, чтобы избавиться от загрязнения или обеззаразить воду.

По мнению эксперта, физиологически несбалансированный минеральный состав питьевой воды, к которому как раз и относится повышенная жесткость или, наоборот, мягкость воды, вызывает целый ряд неблагоприятных изменений в организме: развитие микроэлементного дисбаланса, снижение иммунитета, возникновение сердечно-сосудистой патологии, эндокринной патологии, заболеваний почек и другие.

Ранее сообщалось, что более двух миллионов анализов качества воды сделали в Москве с начала года.

По словам заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, сотрудники комплекса городского хозяйства каждый день следят за ее качеством, чтобы москвичи употребляли только очищенную питьевую воду. Он отметил, что сейчас ее состояние на всех этапах анализируется по 184 показателям.

"Доктор 24": врачи рассказали об особенностях употребления воды