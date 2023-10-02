Свыше 2 млн анализов качества воды сделали в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше двух миллионов анализов качества воды сделали в Москве с начала года, рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, сотрудники комплекса городского хозяйства каждый день следят за ее качеством, чтобы москвичи употребляли только очищенную питьевую воду. Бирюков отметил, что сейчас ее состояние на всех этапах анализируется по 184 показателям.

Каждый день столица потребляет 2,8 миллиона кубометров воды. При этом в Москве проложено более 13 тысяч километров водопроводных сетей. Система, продолжил Бирюков, регулярно отслеживается для оперативного реагирования в случае неполадок.

"Выполняем забор в более чем 250 точках, начиная от водохранилищ. Кроме лабораторного контроля, воду проверяют с помощью свыше 500 автоматических анализаторов, которые установлены на территориях водосбора, станциях водоподготовки и в распределительной сети", – заявил Бирюков.

Вице-мэр добавил, что все исследования подтвердили соответствие воды по всем стандартам.

Ранее стало известно, что более чем 6,8 тысячи тепловых пунктов города оборудовали системой автоматического поиска утечек. Бирюков поделился, что алгоритмы работают на основе данных системы "Диспетчеризация" и в реальном времени анализируют показатели порядка десяти различных датчиков на тепловых пунктах.

Собянин: Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону