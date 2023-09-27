Врач объяснила, чем опасен недостаток воды в организме

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Недостаток воды в организме приводит к сгущению крови, что чревато развитием тромбозов, а также развитию других проблем. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала врач-терапевт, диетолог Елена Тихомирова.

"В среднем для женщины нормой может считаться около 2 литров воды в день, для мужчины – около 3 литров", – отметила специалист и уточнила, что итоговый объем необходимой жидкости зависит от массы тела и уровня физической нагрузки.

Дефицит воды в организме, не только провоцирует риски тромбоза, но и, например, вредит пищеварительной системе. Также он может привести к набору лишнего веса, поскольку люди часто путают жажду с голодом, и отечности.

Среди других проблем – снижение когнитивных способностей и зрения, возникновение сонливости и головных болей. Дело в том, что мозг питается за счет капиллярного кровообращения, тогда как недостаток воды, как было отмечено ранее, ведет к сгущению крови.

Ранее нутрициолог указал на опасность сладкого чая для здоровья. По его словам, такой чай является источник рафинированных углеводов, из-за чего способствует нарушению углеводного обмена и может даже вызвать сахарный диабет.

"Доктор 24": вся правда о воде