Врач рассказал, как магнитная буря может влиять на организм

Фото: depositphotos/Dmyrto_Z

Вопрос о влиянии магнитных бурь на организм человека изучен не до конца, сообщил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков.

Он подчеркнул, что перепады температуры и атмосферного давления обычно сильнее сказываются на самочувствии, чем геомагнитные возмущения. Врач объяснил, что магнитные бури – это выброс солнечной энергии, заряженных частиц, которые взаимодействуют с магнитным полем Земли, в результате чего в нем происходят изменения, и это должно воздействовать на человека.

Он не исключил, что зависимость и есть, но пока это не доказано. Медик добавил, что чувствительность к геомагнитным возмущениям может иметь психологическую причину. Эксперт отметил, что на здоровых людей подобные явления не должны влиять.

"Чувствительны именно те лица, которые имеют проблемы со здоровьем, прежде всего сердечно-сосудистые заболевания – гипертонию, ишемическую болезнь сердца", – пояснил Горенков.

Во время магнитных бурь врач посоветовал избегать стрессов, ограничивать физические и умственные нагрузки, пить больше воды, стараться меньше употреблять острой пищи, а также отказаться от алкоголя. Кроме того, следует уделять больше внимания измерению артериального давления и раньше ложиться спать.

Ранее астрономы предупредили о магнитной буре 19 сентября. По их данным, пик слабой бури (уровень G1) произойдет в 12:00 по московскому времени. Вероятность явления оценивается в 40%, вероятность сильного магнитного шторма – в 35%.

Ученые сообщили, что осенью 2023 года ожидается череда магнитных бурь. Перерыв в солнечной активности, наблюдавшийся летом 2023 года, не затянется надолго и с большой вероятностью в ближайшие месяцы снова сменится на стадию роста.

Эксперт объяснил, на кого могут влиять магнитные бури