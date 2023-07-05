Химик рассказала, можно ли пить дождевую воду

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Дождевая вода является самой чистой на планете, однако ее не стоит собирать и пить, особенно на территории Москвы, так как она может содержать в себе множество бактерий, пыли и сажи с городских предприятий. Об этом сообщает "Газета.ру".

Как рассказала кандидат химических наук, экс-сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Ирина Еремина, в дождевой воде содержатся те же компоненты и элементы, что и в других типах воды, но их количество снижено.

"Недаром раньше собирали дождевую воду для питья, потому что она была мягкая, то есть там было мало солей", – отметила она.

По словам Ереминой, в нынешнее время собирать дождевую воду и использовать ее для питья небезопасно, так как в ней могут содержаться нитраты из выбросов предприятий и автотранспорта, которые находятся в городах.

"Там может быть много пыли, сажи, наконец, бактерий. Токсичные металлы также могут содержаться, хотя и в микрограммах, но вред оказывать могут солидный. Действительно, из природных вод дождевая, как правило, самая чистая, но это не значит, что ее можно пить", – резюмировала эксперт.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко заявляла, что летом не стоит пить холодную воду, так как она может привести к простуде. Лучше отдавать предпочтение воде комнатной температуры.

Она добавила, что ледяная вода вызывает спазм сосудов и ухудшает кровоснабжение слизистых, а также создает благоприятные условия для возбудителей простудных заболеваний. Поэтому от ее употребления рекомендуется отказаться.



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