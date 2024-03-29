Эксперт рассказала о необходимости молока в рационе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Исключение молочных продуктов из рациона может навредить организму. Об этом "Газете.ру" рассказала доцент кафедры "технология молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия" университета РОСБИОТЕХ Инна Ионова.

По словам специалиста, молочные продукты особенно важны для здорового роста и развития детей. Молоко содержит большое количество минеральных веществ и витаминов.

"Молочными продуктами можно заменить до 40% суточного рациона человека", – прокомментировала Ионова.

Эксперт отметила, что употребление молока улучшит пищеварительный баланс и здоровье иммунной системы. Продукт также способствуют защите от потенциально опасных микробов, поддерживает здоровье дыхательных путей и полости рта.

Ионова порекомендовала использовать безлактозное молоко или напитки растительной природы для людей с непереносимостью лактозы.

Ранее аллерголог Евгения Паршина рассказала, от чего зависит польза молока. Она отметила, что более жирный продукт благоприятно влияет на микрофлору кишечника.

Однако следует помнить, что при высоком сердечно-сосудистом риске или при следовании лечебной диете лучше отдавать предпочтение менее жирной продукции, подчеркнула эксперт. Такой вариант подходит в том числе тем, кто следит за своим весом.