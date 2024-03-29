29 марта, 09:48Общество
Эксперт рассказала о необходимости молока в рационе
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Исключение молочных продуктов из рациона может навредить организму. Об этом "Газете.ру" рассказала доцент кафедры "технология молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия" университета РОСБИОТЕХ Инна Ионова.
По словам специалиста, молочные продукты особенно важны для здорового роста и развития детей. Молоко содержит большое количество минеральных веществ и витаминов.
"Молочными продуктами можно заменить до 40% суточного рациона человека", – прокомментировала Ионова.
Эксперт отметила, что употребление молока улучшит пищеварительный баланс и здоровье иммунной системы. Продукт также способствуют защите от потенциально опасных микробов, поддерживает здоровье дыхательных путей и полости рта.
Ионова порекомендовала использовать безлактозное молоко или напитки растительной природы для людей с непереносимостью лактозы.
Ранее аллерголог Евгения Паршина рассказала, от чего зависит польза молока. Она отметила, что более жирный продукт благоприятно влияет на микрофлору кишечника.
Однако следует помнить, что при высоком сердечно-сосудистом риске или при следовании лечебной диете лучше отдавать предпочтение менее жирной продукции, подчеркнула эксперт. Такой вариант подходит в том числе тем, кто следит за своим весом.
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