Нутрициолог назвала продукты, способные подарить заряд бодрости

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Кофеиносодержащие напитки, цельные злаки, овощи, фрукты, орехи и молочные продукты помогут человеку взбодриться и прогнать сонливость. Об этом заявила нутрициолог Анна Тихоненко, сообщает "Вечерняя Москва".

Специалист отметила, что кофеиносодержащие напитки включают в себя много антиоксидантов, нормализуют давление, повышают концентрацию и внимание. Норма кофеина в сутки для здоровых взрослых людей составляет до 400 миллиграммов, для беременных и кормящих женщин – до 200 миллиграммов, детям после четырех лет – до 45 миллиграммов, детям до четырех лет давать кофеин не рекомендуется, указала Тихоненко.

Она отметила, что для взрослого человека 3–4 чашки кофе в день будет достаточно. Пик действия кофеина наступает через 45–90 минут после приема, затем постепенно снижается в течение 4–6 часов, а полное выведение занимает около 10 часов, добавила нутрициолог. При этом во второй половине дня, продолжила она, лучше сократить потребление кофеина, поскольку он может повлиять на качество сна.

Стабильную и долгоиграющую энергию может придать разнообразный рацион и баланс нутриентов, уточнила врач. Она посоветовала употреблять цельные злаки, овощи, фрукты, ягоды, зелень, орехи, семена, бобовые и молочные продукты. Кроме того, эксперт рассказала, что грамотно включить все нутриенты в рацион может помочь один из научно-рекомендованных методов для сбалансированного питания – метод здоровой (Гарвардской) тарелки. Так, по ее словам, половину тарелки заполняют овощами, фруктами и зеленью, четверть – сложными углеводами (цельнозерновые крупы, хлеб, макароны, мюсли), еще четверть – белками (рыба, птица, мясо, яйца, бобовые и другое).

Тихоненко подчеркнула, что чем больше овощей и фруктов и чем они разнообразнее, тем лучше. Также рекомендуется добавлять разные виды круп и белков, объяснила специалист.

Эксперт заявила и о необходимости соблюдения водного баланса, поскольку обезвоживание – частая причина усталости и сонливости. Она рекомендовала пить не менее двух литров жидкости в день, желательно – воду, но также учитываются чай, кофе, соки, молоко и другие напитки.

В питании важны разнообразие и баланс нутриентов, включение в рацион всех групп продуктов и достаточное количество жидкости, тогда человек будет энергичен и здоров, заключила врач.

В свою очередь, замдиректора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов рассказал, что многие люди ограничивают свой рацион питания исключительно по своим вкусовым предпочтениям. По его словам, правильное питание основывается на сбалансированном соотношении белков, жиров и углеводов, сообщает Pravda.Ru.

Специалист считает, что типичный рацион часто содержит большое количество быстрых углеводов, добавленного сахара и животных белков, что не компенсируется потреблением фруктов, овощей, богатых клетчаткой, а также ненасыщенных жиров и растительных белков. Мясные и молочные продукты обладают насыщенными жирами, а растительные масла, орехи, красная рыба и авокадо содержат ненасыщенные жиры, сказал он и добавил, что бобовые и цельнозерновые продукты – хороший источник растительного белка.

Кабанов указал, что чрезмерное потребление мяса и фастфуда может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения и деменции.

Ранее ученые заявили, что кофеин может ускорять обмен веществ, что способствует более быстрому расщеплению жировых клеток. По мнению исследователей, регулярное потребление кофе не только способствует сжиганию жира, но и подавлению аппетита, что помогает контролировать прием пищи.

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