Пять жилых домов по реновации появятся в Западном Дегунине

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Пять новых домов возводят и проектируют в рамках реализации программы реновации в Западном Дегунине, сообщил глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

По его словам, сейчас строятся дома на земельных участках 24/26 и 24Б на Базовской улице, а также на участке 29 на Коровинском шоссе. Еще два здания находятся на стадии проектирования. Их общая площадь составит 80,6 тысячи "квадратов", уточнил Загрутдинов.

Он рассказал, что москвичи переедут в новые квартиры с современной отделкой. На первых этажах будет предусмотрена общественно-деловая застройка. Здесь откроют кафе, секции, магазины и салоны красоты. В подъездах на первом этаже оборудуют вестибюль, лифтовый холл, кладовую и комнату дежурного.

Ранее председатель комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская сообщила, что для участников программы реновации на Родниковой улице в московском Солнцеве построят два жилых комплекса. Площадь первого составит 1,82 гектара, второго – 1,3 гектара. Каждый из них будет включать по два стоящих рядом дома.

