31 мая, 17:09Город
Пять жилых домов по реновации появятся в Западном Дегунине
Фото: 123RF/zergkind
Пять новых домов возводят и проектируют в рамках реализации программы реновации в Западном Дегунине, сообщил глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.
По его словам, сейчас строятся дома на земельных участках 24/26 и 24Б на Базовской улице, а также на участке 29 на Коровинском шоссе. Еще два здания находятся на стадии проектирования. Их общая площадь составит 80,6 тысячи "квадратов", уточнил Загрутдинов.
Он рассказал, что москвичи переедут в новые квартиры с современной отделкой. На первых этажах будет предусмотрена общественно-деловая застройка. Здесь откроют кафе, секции, магазины и салоны красоты. В подъездах на первом этаже оборудуют вестибюль, лифтовый холл, кладовую и комнату дежурного.
Ранее председатель комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская сообщила, что для участников программы реновации на Родниковой улице в московском Солнцеве построят два жилых комплекса. Площадь первого составит 1,82 гектара, второго – 1,3 гектара. Каждый из них будет включать по два стоящих рядом дома.
12 жилых комплексов начали строить в Москве по программе реновации в 2024 году