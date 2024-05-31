Путин даст поручение по инспекции органов опеки

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Владимир Путин заявил, что считает необходимым изучить идею уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой провести в стране инспекцию органов опеки для возможной реформы этой системы. Об этом сообщает ТАСС.

На встрече с Путиным в Кремле детский омбудсмен попросила его поручить ей организовать инспекцию органов опеки по всей стране. На подготовку доклада Львова-Белова попросила год.

Ранее Путин подписал закон о создании в России отдельного открытого реестра должников по алиментам. В базе будут содержаться сведения по алиментам граждан, привлеченных к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних, недееспособных детей, а также нетрудоспособных родителей.

До этого депутаты партии ЛДПР предложили обязать органы опеки платить алименты за должников. Необходимость реализации такой инициативы объяснялась низкой эффективностью взыскания платежей.

