В Петербурге возбудили дело на родителей трех детей, живущих в подвале

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Полицейские Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело в отношении родителей трех малолетних детей, которых недавно нашли проживающими вместе с отцом в подвале многоквартирного дома в Московском районе города. Об этом главк МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщил на своем сайте.

В ведомстве отметили, что дело завели по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). В данный момент проводится расследование.

По информации министерства, 10 апреля полиция по сигналу местных жителей прибыла по адресу Московское шоссе, дом 14. Правоохранители установили, что в подвале дома в антисанитарных условиях вместе с 36-летним отцом живут трое сыновей в возрасте от двух до шести лет. Полицейские приняли решение изъять детей и передать их в медучреждение, а мужчину направить в отдел полиции для разбирательства. Также о случившемся уведомили органы опеки.

Прокуратура Московского района Петербурга устанавливает причины и обстоятельства оставления детей в подвале дома, также по факту инцидента проводится доследственная проверка.

В главке МВД по региону добавили, что 21-летняя мать детей уже привлекалась к уголовной ответственности за покушение на кражу и к административной – за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. По данным СК, женщина находится за пределами города.

Позже, как рассказали РИА Новости в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной, мать троих детей экстренно вернулась в город из другого российского региона. По словам собеседника агентства, женщине разъяснили порядок действия в сложившейся ситуации, детский омбудсмен держит ситуацию на контроле.

Собеседник агентства отметил, что по документам женщина имеет статус матери-одиночки. Как она утверждает, мальчики жили в подвале около 1,5 месяца и не попадали в поле зрения органов опеки Московского района, так как у этих служб не было соответствующей информации.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что пропавшая почти год назад семья найдена в лесном шалаше в Тульской области. Мать и дети находились в федеральном розыске как пропавшие без вести. Дети отправлены в соцучреждения региона, а в отношении матери и ее сожителя проводятся проверочные мероприятия, указала Волк.