Полиция нашла пропавшую семью в лесном шалаше под Тулой

Фото: телеграм-канал "Детский омбудсмен Ярославии"

Пропавшая почти год назад семья обнаружилась в лесном шалаше в Тульской области. Об этом в своем телеграм-канале заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Мои тульские коллеги нашли мать и детей, которые находились в федеральном розыске как пропавшие без вести", – отметила представитель ведомства.

Волк подчеркнула, что заявление о пропаже 34-летней дочери и внучек 11 и 12 лет поступило в полицию от жительницы Ярославской области. Женщина рассказала, что ее дочь незадолго до пропажи начала жить вместе с ранее судимым уроженцем Перми. Позже полицейские смогли найти сожителя, женщину и двух девочек в лесу неподалеку от города Алексина в Тульской области.



"Они проживали в лесу в самостоятельно сооруженном маленьком строении, не пользовались мобильной связью и Интернетом, вели отшельнический образ жизни. Все это время дети не посещали образовательные учреждения, а взрослые перебивались случайными подработками", – уточнила Волк.

Сейчас здоровью детей ничего не угрожает, их отвезли в социальные учреждения региона. Полицейские не выявили фактов, указывающих на какие-либо противоправные действия в отношении девочек. Сейчас их бабушка оформляет над ними опекунство, добавила представитель МВД.

"В отношении матери девочек и ее сожителя проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение", – заключила она.

Детский омбудсмен региона Михаил Крупин рассказал, что дети проживали в шалаше 11 месяцев. Сам домик представлял собой самострой из фанеры с крышей из куска линолеума. Пищу семья готовила на костре, воду грели на огне, а гигиенические процедуры проводили в тазу. При этом девочки, добавил Крупин, спали на одной кровати с посторонним 27-летним мужчиной.

"Апелляционным определением Судебной коллегии по делу принято новое решение об ограничении матери детей в родительских правах. В настоящее время дети проходят реабилитацию под защитой государства", – указал он в своем телеграм-канале.

Ранее следователи из Истры завели уголовное дело после госпитализации младенца с переломами. По данным детского омбудсмена Подмосковья, семью ребенка незадолго до инцидента поставили на профилактический учет.