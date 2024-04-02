СК установил организатора квеста в Москве, во время которого пострадала девочка

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следователи определили организатора квеста в столице, во время которого девятилетняя девочка получила травмы. Об этом заявила пресс-служба ГСУ СК по Москве.

В ведомстве напомнили, что в результате прохождения квеста девочка провалилась в люк, из-за чего получила телесные повреждения в виде компрессионного перелома пяти грудных позвонков. В связи с этим следователи завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сотрудники СК РФ уже успели осмотреть место происшествия, изъять видеозаписи с камер наблюдения и документы. Сейчас, по информации пресс-службы, проводится допрос сотрудников организации и остальных участников квеста. Кроме того, в скором времени следователи запланируют судебные экспертизы, включая медицинское исследование.

Ранее девятилетняя девочка при прохождении квеста в одном из торговых центров на улице Автозаводской провалилась в открывшийся люк. Ее госпитализировали и оказали необходимую медпомощь. Столичная прокуратура в ближайшее время вынесет оценку исполнению требований закона о детях, защите прав потребителей и противопожарной безопасности.

