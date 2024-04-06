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06 апреля, 13:43

Происшествия

Пакет с телом новорожденного обнаружили на востоке Москвы – СК

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Пакет с телом новорожденного ребенка нашли на востоке столицы, сообщается в телеграм-канале столичного управления Следственного комитета РФ.

Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, устанавливают очевидцев и изучают записи камер видеонаблюдения. В ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тело младенца нашли 6 апреля в Кусковском лесопарке. Перовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее тело младенца нашли на мусорном полигоне в Светлоярском районе Волгоградской области. По информации следователей, тело новорожденной девочки нашли 25 марта. Сейчас сотрудники СК РФ занимаются поиском матери младенца.

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