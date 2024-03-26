Тело младенца нашли на мусорном полигоне в Волгоградской области

Фото: телеграм-канал "Волгоградский Следком"

Тело младенца нашли на мусорном полигоне в Светлоярском районе Волгоградской области. Об этом заявила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По информации следователей, тело новорожденной девочки нашли 25 марта. Сейчас сотрудники СК РФ занимаются поиском матери младенца.

Следователи уже начали проверку по факту произошедшего.

Ранее мужчина в состоянии опьянения в одной из квартир Ставрополя остался вместе с ребенком знакомых, которого после утопил, а затем вынес тело несовершеннолетнего в мусорный контейнер. Его задержали и возбудили на него уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

