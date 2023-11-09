09 ноября, 18:12Происшествия
Новорожденного нашли в ковше мусоропровода на востоке Москвы
Фото: телеграм-канал "Прокуратура МОСКВЫ"
В квартире дома на Вешняковской улице в Москве женщина родила ребенка, а потом оставила его в ковше мусоропровода на лестничной клетке. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Уточняется, что соседи дома заметили кровь на лестничной площадке и позвонили в полицию. Когда приехали правоохранители, женщина находилась в квартире.
Новорожденный мальчик жив, сейчас ему оказывается необходимая медпомощь.
Перовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств происшествия. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункта "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии").
Ранее сообщалось, что останки младенца, убитого в 2017 году, нашли в Тамбове. Суд арестовал двух местных жителей, подозреваемых в совершении преступления.
Также однодневного ребенка обнаружили в пакете на территории садового товарищества "Металлург" около города Пикалево в Ленинградской области. Младенца доставили в больницу.
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