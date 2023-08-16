Новорожденного нашли в пакете в Ленобласти – СМИ

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Однодневного ребенка обнаружили в пакете на территории садового товарищества "Металлург" около города Пикалево в Ленинградской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что младенец жив, его госпитализировали. На данный момент устанавливаются личности родителей.

Ранее тело 10-месячного ребенка нашли в акватории реки Которосли в Ярославле. СК по региону возбудил уголовное дело по статье "Убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии", мать ребенка задержали.

До этого женщина родила, а после убила младенца в туалете электропоезда МЦК. Ее арестовали и предъявили обвинение по пункту "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство малолетнего").

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