Тело младенца обнаружили в акватории реки Которосли в Ярославле

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Ярославской области"

В акватории реки Которосли в Ярославле обнаружили тело 10-месячного ребенка, полиция задержала мать младенца. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета по региону.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии".

"Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям 35-летняя подозреваемая, являющаяся матерью ребенка, задержана сотрудниками ОМВД России по Кировскому городскому району и следователем регионального следственного управления СК России", – говорится в сообщении.

На территории происшествия работают следователи и криминалисты.

Ранее сообщалось, что жительница Оренбуржья испугалась ответственности за смерть своего четырехмесячного сына и выбросила его тело в мусорный бак. Ребенок скончался в домашних условиях от недуга. Мать завернула тело в полиэтиленовый пакет и выбросила его в мусорный контейнер, после чего покинула город.

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