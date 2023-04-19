СК опубликовал видео с места обнаружения тела девочки в Балашихе

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Видео: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Подмосковное управление Следственного комитета (СК) РФ в показало кадры места в Балашихе, где обнаружили тело трехлетней девочки. Видеоролик был размещен в телеграм-канале ведомства.

Погибшего ребенка обнаружили в полом пространстве под плитой балкона второго этажа над козырьком подъезда дома, из окна которого выпала ее мать. В ходе осмотра погибшей следователи установили, что обнаруженные на теле девочки травмы соответствуют полученным при падении с высоты.

Ранее на козырьке этого же подъезда было найдено тело матери ребенка. Следователи предположили, что дочь выпала из окна вместе с матерью.

Тело погибшей женщины обнаружила ее соседка Елена Соловьева, сообщает газета "Известия". По словам жительницы Балашихи, трагедия произошла около 05:00. Она услышала звук падения и выглянула из окна, подумав, что причиной услышанного стал выброшенный шкаф или громоздкий предмет.

"Потом выглянула, вижу – на козырьке женщина лежит", – поделилась она, добавив, что после этого позвонила в полицию.

По словам Соловьевой, она не была знакома с погибшей.

Житель дома и участник поисков девочки Максим Шатуров рассказал, что видел женщину с дочерью на кадрах с видеозаписи, когда те заходили в подъезд, сообщает телеканал "360".

"Момент, когда девочка с матерью заходят в подъезд, на видео есть. Они идут счастливые, девочка запрыгивает на руки маме, та ее обнимает", – сообщил он.

При этом записи, на которой было бы видно, как девочка покидает подъезд, найти не удалось.

До этого СМИ сообщали, что в одном из детских садов Балашихи воспитатель избила ребенка. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о халатности и организовали проверку. Проверку также организовала подмосковная прокуратура.

