Завернутого в пакет младенца нашли в мусорном баке в Новокузнецке

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Новокузнецке обнаружили завернутое в полиэтиленовый пакет тело младенца в мусорном контейнере. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Собеседник издания уточнил, что малыша нашли утром 27 февраля около дома на улице Тореза.

"Тело малышки в пакете среди мусора нашел пенсионер. Он позвонил в полицию и сообщил о случившемся", – говорится в сообщении.

Правоохранительные органы не обнаружили на теле девочки следов насилия. Они уточнили, что ребенок был с пуповиной. Мать малышки задержали. У нее есть еще трое детей.

"Утром 22 декабря женщина родила ребенка у себя дома в ванной. Девочка появилась на свет без признаков жизни. Мать положила тело младенца в холодильник и решила избавиться от него позже. В конце февраля женщина положила тело младенца в пакет и попросила сына выбросить мусор", – рассказал собеседник издания.

Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ об убийстве новорожденного.

Ранее прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга организовала проверку по факту обнаружения оставленной без присмотра коляски с ребенком. Ее обнаружили на остановке на пересечении Шуваловского и проспекта Авиаконструкторов.

Мать малыша в состоянии алкогольного опьянения спала неподалеку.

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