Женщина с младенцем выпала из окна многоэтажки в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Люберцах женщина выпала с двухмесячным ребенком из окна многоэтажки. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Московской области в своем телеграм-канале.

В субботу, 14 января, около многоэтажного жилого дома были обнаружены тела женщины и младенца. По предварительным данным, 25-летняя девушка со своим двухмесячным сыном выпала из окна квартиры, расположенной на 14-м этаже.

Сообщается, что на месте происшествия работают следователи. Также опрашиваются родственники и соседи погибших.

Возбуждено два уголовных дела – по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство") и части 1 статьи 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства").

Ранее стало известно, что 16-летний воспитанник выпал из окна Бутурлиновского дома-интерната в Воронежской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека". Руководитель следственного управления лично контролирует расследование уголовного дела.

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