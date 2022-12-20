16-летний воспитанник выпал из окна интерната в Воронежской области

Фото: Москва 24 /Антон Великжанин

16-летний воспитанник выпал из окна Бутурлиновского дома-интерната в Воронежской области. В результате происшествия подросток скончался на месте от полученных травм. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по Воронежской области.

"Следователями и криминалистами регионального управления СК проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, в ближайшее время будет назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинская в целях установления точной причины смерти, выполняется комплекс иных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – отметили в сообщении.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека". Руководитель следственного управления лично контролирует расследование уголовного дела.

Кроме этого, следствие продолжает расследование уголовного дела об истязаниях воспитанников Бутурлиновского дома-интерната. Ход расследования был поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства по поручению председателя Следственного комитета.

В свою очередь, омбудсмен по Воронежской области Ирина Попова провела собственную ночную проверку по факту истязаний и заявила, что не было выявлено следов физического воздействия на воспитанниках детского дома-интерната. Она отметила, что со стороны родителей и законных представителей, воспитанников или персонала учреждения никаких жалоб не поступало.

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