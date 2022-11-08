СК завел дело об истязаниях после публикации о ситуации в интернате под Воронежем

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правоохранители завели дело об истязаниях после появления информации о жестоком обращении с воспитанниками Бутурлиновского детского дома-интерната для умственно отсталых детей. Информация об этом появилась на сайте управления СК РФ по региону.

"Следственными органами по поступившей 1 ноября 2022 года информации о нарушении прав детей, являющихся воспитанниками БУ ВО "Бутурлиновский детский дом-интернат для умственно отсталых детей", было незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой в вечернее время осуществлен выезд в дом-интернат", – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что сотрудники ведомства опросили работников интерната и изъяли документацию, однако на момент проверки информация об истязаниях не нашла подтверждения: у детей не выявили телесных повреждений.

В то же время наличие фотоизображений является основанием для возбуждения уголовного дела по статье об истязании, совершенном в отношении двух или более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего лица или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Вместе с тем правоохранители не исключили, что в данном случае может идти речь о ложном доносе.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае родители пристегивали 13-летнюю дочь на цепь к батарее. По данным следствия, с мая по июль 2022 года семейная пара, находясь у себя дома в поселке Зеленый Бор, цепью привязывала девочку к трубе, если та возвращалась с прогулок позже разрешенного ими времени.

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