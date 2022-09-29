Родители пристегивали 13-летнюю дочь на цепь к батарее в Красноярском крае

12:48
Фото: ГУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасии
Следователи в Красноярском крае возбудили уголовное дело в отношении многодетных родителей, державших 13-летнюю дочь на цепи якобы в воспитательных целях, сообщает "Лента.ру".
40-летняя женщина и ее 43-летний муж обвиняются по статьям "Незаконное лишение свободы" и "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка".
По данным следствия, с мая по июль 2022 года семейная пара, находясь у себя дома в поселке Зеленый Бор, цепью привязывала девочку к трубе, если та возвращалась с прогулок позже разрешенного ими времени.
24 мая отец девочки пристегнул металлическую цепь к ноге дочери и закрепил за батарею. 29 мая нетрезвая мать сама пристегнула дочь к трубе, считая, что таким образом воспитывает ее.
На иждивении женщины находятся еще пятеро несовершеннолетних детей – 4, 11, 12, 14 и 17 лет, поэтому ее отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ее супруга задержали, следствие будет ходатайствовать об аресте.
13 сентября в Санкт-Петербурге арестовали 31-летнюю женщину, подозреваемую в истязании собственных детей. По версии следствия, она их била деревянной палкой, держала на цепи в коридоре квартиры и плохо кормила. Возбуждено уголовное дело.
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