Омбудсмен рассказала о проведенной в интернате проверке после снимков связанных детей

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В результате ночной проверки Бутурлиновского детского дома-интерната для умственно отсталых детей факт совершения противоправных действий в отношении детей не подтвердился. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на омбудсмена по Воронежской области Ирину Попову.

Местное издание опубликовало фотографии издевательств над детьми, которых привязывали к кроватям. Попова рассказала, что после публикации следователи незамедлительно организовали проведение доследственной проверки, для чего выехали вечером в дом-интернат.

Омбудсмен пояснила, что следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, опросили сотрудников дома-интерната, изъяли необходимую документацию, однако не нашли подтверждения издевательств над детьми. При этом уголовное дело все же возбудили из-за наличия изображений и в целях проверки поступившей информации. Кроме того, региональная прокуратура начала проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Попова рассказала, что представители департамента социальной защиты и социального обслуживания Минтруда РФ, Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, РБОО "Центр лечебной педагогики" и ряда других организаций провели осмотр учреждения 13 октября. По ее словам, в этот момент в учреждении находились 145 человек, из которых 50 – дети-сироты, 41 – родительские дети и 54 – лица старше 18 лет.

Во время своего посещения делегация ознакомилась с условиями содержания, воспитания и образования.

"Следов физического воздействия на воспитанниках детского дома-интерната мы не увидели. Жалоб со стороны родителей и законных представителей, воспитанников или персонала учреждения на нарушения прав детей к членам делегации не поступало", – заключила Попова.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по пунктам "а", "г" части 2 статьи 117 Уголовного кодекса РФ ("Истязание, совершенное в отношении двух или более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего лица или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"). Следователи подчеркнули, что дело пришлось завести из-за наличия фотографий, однако они не исключили возможность ложного доноса.



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