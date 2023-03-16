Двоих детей, найденных в Екатеринбурге с телами родителей, госпитализировали

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Двоих детей, найденных в Екатеринбурге рядом с телами родителей, госпитализировали, сообщает портал Е1.ru.

Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Малыши находятся под присмотром медиков, получают питание, необходимый уход и медицинскую помощь.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, в свою очередь, сообщил, что жизни детей ничего не угрожает. Кроме того, по его словам, родственники готовы забрать детей к себе, однако окончательно их дальнейшая судьба определится позднее, сообщает телеканал "360".

"Пока данных, с кем останутся дети, нет. Надо признать, что они сироты. И дальше будут рассматриваться эти вопросы, согласно требованиям законодательства об опеке и попечительстве. Если есть родственники, они должны обращаться в органы опеки", – сказал Мороков.

О трагедии в Екатеринбурге стало известно накануне. Жильцы дома на Таганской улице услышали детский плач и вскрыли квартиру, которую арендовали их соседи. В помещении они нашли мертвых мужчину и женщину, рядом с ними были их дети. Их госпитализировали с признаками обезвоживания и истощения.

Изо рта умерших шла пена. Рядом с их телами обнаружили неизвестный порошок. Его уже отправили на экспертизу. По полученным данным, дети находились в квартире с телами родителей три с половиной дня.

Ранее прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга организовала проверку по факту обнаружения оставленной без присмотра коляски с ребенком. Ее обнаружили на остановке на пересечении Шуваловского и проспекта Авиаконструкторов. Мать малыша в состоянии алкогольного опьянения спала неподалеку.

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