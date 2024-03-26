Мужчина утопил 5-летнего ребенка и выкинул его в мусорный бак в Ставрополе

Фото: телеграм-канал "Следком"

Мужчину подозревают в убийстве 5-летнего ребенка и попытке скрыть его тело в мусорном баке. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ставрополью.

Сообщение об убийстве поступило в полицию 25 марта. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"), а позднее задержали подозреваемого.

Мужчина на допросе объяснил, что в ночь с 20 на 21 марта находился в состоянии опьянения в одной из квартир Ставрополя вместе с ребенком, которого оставили его знакомые. Он сказал, что утопил несовершеннолетнего, а потом вынес его тело в мусорный контейнер.

"Следователем СК России подозреваемый задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения", – сказали в пресс-службе.

Кроме того, в рамках уголовного дела следователи планируют дать оценку действиям родителей погибшего, а также сотрудников органов системы профилактики.

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