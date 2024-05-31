В ТиНАО построят новый дом отдыха

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Дом отдыха построят в Щаповском поселении в ТиНАО. Об этом рассказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектуры) Юлиана Княжевская.

По словам Княжевской, объект возведут в деревне Сатино-Русское по адресу улица Евгения Родионова, владение 19. Уже внесены изменения в правила землепользования и застройки. Она добавила, что дом отдыха будет построен на земельном участке площадью 9,6 гектара за счет инвестора.

В состав комплекса войдут места для туризма, кафе, спортивные площадки, зоны охоты и рыбалки общей площадью свыше 5,5 тысячи квадратных метров. Также на территории обустроят парковочные места, зоны рекреации, площадки для бань и беседок, заключила председатель Москомархиетктуры.

До этого заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщал, что в Коммунарке в ТиНАО с 2012 года построили и ввели в эксплуатацию 50 объектов образования. Среди них 14 школ и 36 детских садов.