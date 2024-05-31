Агентство "Москва": дрессировщику Юрию Куклачеву установили кардиостимулятор

31 мая, 17:14Культура
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Советскому и российскому артисту цирка, дрессировщику кошек Юрию Куклачеву установили кардиостимулятор, он находится дома, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на администратора Театра кошек артиста Ингу Герасимову.
Таким образом, она опровергла сообщения о госпитализации Куклачева.
"Все в порядке", – сказала Герасимова.
В середине апреля Куклачева госпитализировали с юбилейного концерта, который проходил в "Вегас Сити Холле". Причиной оказались жалобы на сердце.
Артисту провели операцию после обширного инфаркта и оставили в реанимации. В ходе хирургического вмешательства дрессировщику установили пять стентов. Через несколько дней Куклачева перевели в обычную палату. 14 мая артиста выписали из больницы.
Юрия Куклачева выписали из больницы после инфаркта