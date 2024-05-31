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31 мая, 17:09

Экономика

Прием заявок на Всероссийскую премию "Экспортер года" завершится через месяц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

До окончания приема заявок на Всероссийскую премию "Экспортер года" Российского экспортного центра (РЭЦ, ВЭБ.РФ) остался один месяц. В рамках этого мероприятия компании и индивидуальные предприниматели смогут продемонстрировать свои достижения в области экспорта на национальном уровне, рассказали в пресс-службе АО "Российский экспортный центр".

Премия состоится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и будет проведена при поддержке Минпромторга, Минэкономразвития и Минсельхоза России. Участники смогут претендовать на победу в 20 номинациях.

"Цель премии – не только выявить лидеров экспорта, но и отметить их вклад в развитие российской экономики, предоставив заслуженное признание на высшем уровне. Получение звания "Экспортер года" станет подтверждением высокого качества продукции компании и ее надежности на международной арене", – рассказала гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.

Церемония награждения победителей состоится в октябре 2024 года. Она будет проводиться в Москве в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России", уточнили в пресс-службе.

Ранее правительство Москвы приняло решение о двукратном увеличении грантов для новых и активных экспортеров. Они вырастут с 10 до 20% от суммы сделки. Получить их смогут столичные компании, которые впервые заключили зарубежные контракты.

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